L’un des temps forts de la scène nationale du Mans, c’est le festival En Jeu qui propose une immersion de trois jours à des jeunes lycéens, apprentis, étudiants.



Ce sont 24 classes de tout le département qui vont se retrouver, certains pour la première fois en contact avec des artistes et l’équipe de la scène nationale. Une riche programmation leur est proposée, pour leur faire découvrir combien la création artistique reste proche de leurs questionnements.



Les Trois Coups invite Céline Guinot qui est à l’initiative du festival En Jeu et deux enseignantes enthousiastes qui ont déjà préparés en amont la venue des jeunes de leurs établissements, Crystèle Cissé ( professeur- documentaliste au lycée le Mans Sud ) et Emmanuelle Roynard ( professeur de lettres au lycée St Charles - Ste Croix ).