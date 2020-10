Le festival « VIVA VILLA » …une bouffée d’art !

Raymond Guerrier aurait eu 100 ans en 2020.

Il obtient en 1953 le Prix de la jeune peinture après Buffet, Rebeyrolle et Minaux. Son écriture est caractéristique de cette figuration des années cinquante : un dessin appuyé, une palette sombre et des matières épaisses.

En 1955, il découvre la Provence et décide de quitter Paris pour s’installer dans le petit village d’Eygalières au pied des Alpilles. La clarté de la lumière, l’âpreté du paysage et l’infinie variation des tons influenceront profondément son oeuvre.



Raymond Guerrier, Les Alpilles, 1960, huile sur toile, 130 x 190 cm,© Musée Estrine, cliché Fabrice Lepletier, ADAGP, Paris, 2020

Petit à petit, sa peinture se rationnalise pour devenir de grandes formes géométriques traitées en aplat où la matière disparait derrière les jeux de contraste de couleurs et les noirs, omniprésents, composent le socle de ces variations.



Raymond Guerrier, Alpilles, 1979, huile sur toile, 130 x 162 cm,

Collection particulière, cliché Fabrice Lepletier, ADAGP, Paris, 2020

Raymond Guerrier, Cante Jondo, 1985,huile sur toile, 162 x 130 cm,

collection particulère, cliché Fabrice Lepeltier, ADAGP, Paris, 2020

Cet anniversaire invite à se pencher sur une oeuvre restée discrète et qui s’est pourtant déployée majestueusement sur plus de cinquante ans, incarnant avec une intensité éclatante les recherches et l’esprit d’une génération.

Heureuse coïncidence, cet anniversaire tombe au moment même où les institutions et la critique entament la relecture de ces peintres des années cinquante, qui, de Bernard Buffet à Paul Rebeyrolle en passant par Bernard Lorjou ou Raymond Guerrier ont cherché a réinventer une figuration s’appuyant sur l’histoire de l’art à une époque où l’on ne cherchait qu’à s’en dégager. En attestent la récente rétrospective consacrée à l’oeuvre de Bernard Buffet au musée d’Art moderne de la Ville de Paris et la grande exposition Raymond Guerrier au musée Estrine de Saint- Rémy-de-Provence.

Mieux encore, on sent dans l’air un souffle nouveau porté par de jeunes peintres qui, débarrassés des anciennes querelles, revoient ces artistes et leurs oeuvres uniquement à travers le prisme artistique et se les réapproprient….

..... Pour cela, il est résolument temps de revoir Guerrier. Élisa Farran Directrice du Musée Estrine