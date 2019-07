Le Forn de Teatre Pa'atothom et le théâtre de l'opprimé

Rencontre avec Jordi Forcadas, metteur en scène et directeur du Forn de Teatre Pa'atothom de Barcelone (Espagne) ainsi que Yonah et Antoni, pour le spectacle "Influences et Confluences" ce jeudi 4 juillet à 16h30 salle Olivier Messiaen à Grenoble. Une pièce sur la difficulté pour les jeunes d'accéder à un logement.