Valérie Gendreau

Conseillère conjugale et familiale, je suis passionnée par les questions de famille, d'éducation,et de société. Curieuse de tous les thèmes et préoccupations qui habitent ces dernières, j'ai à coeur de transmettre et de partager sur RCF les découvertes , expériences et richesses de tout un chacun, quel qu'il soit..