Â« Le Grand Almanach de Franche-ComtÃ© Â»

Elle a toujours veillé à préserver son territoire. Malgré un relief et un climat ingrats, elle a su s’adapter aux changements faisant preuve d’ingéniosité et de créativité.

Au gré des saisons, partons à la découverte de ses richesses, d’hier et d’aujourd’hui… Des rubriques pratiques (jardinage, musées, festivals, marchés…), des histoires drôles, des mots croisés, des mots fléchés, des sudokus, des devinettes… mêlent avec bonheur culture et moments de détente.

aux éditions Geste.