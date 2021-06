Le Grand Jour : les enfants du quartier de la Seille prennent le pouvoir !

Mélanie Gerber Création sonore et,Hélène Migaud, professeur des écoles à École de la Seille (Metz Sablon-Classe de CM2.)

Ecoutez la pièce Radiophonique, où sont mis en scène "les adultes touchés par le stupidoVirus"

https://soundcloud.com/cie-les-heures-paniques/le-grand-jour?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fcie-les-heures-paniques%252Fle-grand-jour

"Le Grand Jour" c'est une Initiation à l'éloquence et l'argumentaire, une sensibilisation à la citoyenneté menée avec brio et dynamisme !

"le stupidoVirus" :"Visibliment c est un virus qui a rend les plus agés que nous completement débiles !"

A également participé au projet : Hervé Urbani - Atelier jeu d'acteur.

Compagnie de théâtre "Les Heures Paniques"

https://www.heures-paniques.fr