Ce groupe offre un répertoire original en français et qui souhaite ardemment redonner des airs de jeunesse au country québécois. Partenaires de musique depuis leur tout jeune âge, les membres d'Albert ont un plaisir fou sur scène et sauront vous le partager. S'est récemment ajouté au « trip », une 3e génération avec Ludovic Provencher (fils d’Amélie et Éric).

Avec Sébastien Provencher.

www.albertcountryrock.com

www.facebook.com/albertcountryrock/