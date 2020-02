Le groupe Volo 1-2

Volo est un groupe de chanson française composé des deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier. Le nom du groupe est inspiré de leur patronyme ukrainien. Frédéric Volovitch était également chanteur et guitariste au sein des Wriggles jusqu'à la dissolution du groupe.

Leur dernier album "Chanson française" sorti le 27 janvier 2017 et leur tournée se poursuit à travers toute la France.

Un nouvel et sixième album studio nommé "Avec son frère", composé de 14 titres sortira le 13 mars 2020.