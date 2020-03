Le handicap au regard des droits de l'homme

Deuxième volet de la réflexion partagée avec Marie-Jo Thiel sur le handicap. Rappelons le contexte : 80 millions de personnes vient en Europe avec un handicap, 12 millions en France. Seulement 10% sont aidés, la plupart ont un handicap qui est invisible pour la société. 15 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la particpation et la citoyenneté des personnes handicapées, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté 12 nouveaux engagements pour faire avancer réellement l'inclusiion des personnes handicapées dans la société. Marie-Jo Thiel commente les grands axes de ces engagements : éducation, soclairité, formation, emploi, accessibilité, compensation, retraite. Ce programme s'inscrit dans les orientations posées par le Conseil de l'Europe qui place l'urgence du traitement du handicap non plus comme une question médicale mais comme une approche fondée sur les droits de l'Homme. Marie-Jo Thiel explique également comment le progrès technique et médical ouvrent de nouvelles voies dans la mise en place de moyens de compensation pour paliier aux conséquences du handicap.