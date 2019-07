Le jardin du château de la Flocellière

Le jardin entoure le château et son donjon médiéval. Ce parc arboré a connu différentes modes ornementales et paysagées. En référence à l'histoire du domaine, il se compose de cinq parties : un jardin classique, un jardin médiéval, un parc bocager, un parc romantique et un jardin à l'italienne. Un lieu riche en histoires et en promenades.