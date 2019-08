Le jardin du domaine de l'Auneau à Chantonnay

Chaque semaine, RCF Vendée vous emmène à la découverte d’une Vendée luxuriante et verdoyante ; celle des jardins. Au micro d'Anne-Victoria Julien, les amoureux de la nature ouvrent leurs lieux privilégiés remplis d’expériences diverses, d’émotion et de mémoire. Des reportages qui vous feront vivre une exploration, une histoire, une aventure humaine, un moment d’évasion loin du quotidien afin de rêver, s’évader et peut-être s’inspirer.