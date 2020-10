"Le joueur et son ombre" de Brice Mathieussent

Jeune joueur de tennis prodige, Chris, entraîné à la dure par son père, enchaîne les victoires. Fier et sûr de lui, il mène la nuit une vie de débauche, entre sexe, alcool et drogue. Et puis, il y a aussi cette altercation avec un joueur italien, un événement violent qui va tout faire basculer. Chris vit un déclic et ressent qu'il devra d'abord toucher le fond pour remonter et atteindre à nouveau les sommets.

Brice Matthieussent, dresse dans ce roman "Le jouer et l'ombre" un portrait glaçant d'une descente aux enfers.