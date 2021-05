Le Jura insolite et secret

Saviez-vous que des dinosaures sillonnaient le Jura il y a des millions d’années ?

Que beaucoup plus récemment, le Jura a vu naître un colosse et un géant ? Connaissez-vous l’histoire de ce Jurassien devenu centenaire en mangeant des gaudes, celle de l’académie des Ânes, ou encore celle de ces ermites bâtisseurs qui nous ont laissé quelques petits sanctuaires non dénués de charme ?