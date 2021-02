le Ladhak-Zanskar avec eric Julien

Eric est un homme pasionné de voyage et a traversé plus d'une vingtaine de pays privilegiant l'asie et l'amerique du sud.

Apres,entre autres, la Mongolie,leVietnam,la Birmanie,La chine il parcourt le ladhak,le zanskar et realise l'un des plus beaux treks du monde,le tour des Annapurnas.

A travers ses voyages ,il pousse ses motivations de depassement de soi et de rencontres humaines jusqu'au bout de ses reves.