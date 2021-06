Le Louvre Lens passe à table 4/5

La table, lieu où se joue le pouvoir. Depuis 5000 ans, rois, empereurs et présidents se servent de la table pour mettre en scène et asseoir leur autorité. Jusqu’au 26 juillet, le Louvre-Lens présente une belle exposition, « Les Tables du Pouvoir, une histoire des repas de prestige ». Vaisselle, tableaux, tapisseries et livres de recettes plongent le visiteur dans des millénaires de tradition culinaire, de rites et de protocoles.