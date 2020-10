Le paradis de la cuisine sarde, à Bruxelles, c'est ici ! C'est dans le quartier de Schaerbeek que se trouve Le Max - avenue Emile Max, 87.

Franchement, avec Charles Declercq et Stephan Fumière, on s'est régalés, soignés par une cuisine de caractère et généreuse et par la gentillesse de Roberto Pintus et son équipe.