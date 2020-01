L’auteure-compositrice-interprète nous y fait découvrir son côté plus affirmatif, festif et rassembleur à travers des textes et des mélodies qui nous restent longtemps en tête.

La chanson titre de l’album est un magnifique duo avec le chanteur David Bernatchez. On y retrouve également une sympathique chanson de ‘’party’’ interprétée par plusieurs chanteurs de la grande famille du country.

https://anickgagnon.ca/

www.facebook.com/AnickGagnonOfficiel