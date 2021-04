Le micro concert - 19 mai 2021 à 19:30

Tous les mercredis à 19h30

Chaque semaine on vibre ensemble en live avec un concert intime enregistré dans les studios de RCF, en partenariat avec Les Bains Douches. Ainsi, tous les mercredis à 19h30 les artistes s’invitent chez vous ! En soutien au monde de la culture, dans un contexte sanitaire complexe persistant pour les artistes locaux, les radios RCF de la région Centre-Val de Loire ont voulu proposer “une tribune” aux chanteurs et musiciens afin de leur permettre de jouer pour un public. RCF a sollicité Les Bains Douches pour participer à cette émission en sa qualité de scène de musiques actuelles et de pôle chanson de la région Centre-Val de Loire.