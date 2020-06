Le monde d'après arrive doucement

Contemplation, une chronique de l'émission Commune Planète - Retrouvez cette chronique dans l'émission Commune Planète du 12 juin, sur le thème "Changer de vie pour changer le monde".

> Écouter l'émission

Vous avez peut-être passer vu ce dessin : une ville, représentant notre monde moderne, menacée par une vague géante, celle du Covid-19. Mais derrière cette vague géante, une autre, plus grande et plus menaçante, celle de la crise économique à venir. Et encore derrière, encore plus grande et menaçante, irrésistible et s’apprêtant à tout submerger, celle des changements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité. Nous pouvons encore atténuer la force de la dernière. A nous de choisir si nous voulons qu’elle emporte l’humanité entière ou uniquement notre mode de vie prédateur.

la crise sanitaire, un révélateur

Cette crise du Covid-19 a agi comme un révélateur chez beaucoup de gens, comme une préfiguration de ce qui va arriver de plus en plus souvent. Tout le monde reconnaît enfin que la destruction des écosystèmes menace notre survie, que détruire la biosphère multiplie ce genre d’épidémies. À travers le monde, le chômage explose parce que notre système économique hors-sol n’est pas conçu pour résister à ces vagues.

Ce sont les plus pauvres, les opprimés, qui en souffrent le plus. En France, l’aide alimentaire a explosé et c'est dans les quartiers pauvres qu’il y a eu le plus de victimes. Quant à celles et ceux qui étaient à l’abri de la pauvreté, heureusement plus nombreux, j’ai envie de croire que beaucoup ont réalisé que le plus dur pendant ces trois mois n’aura pas été de ne pas pouvoir consommer, mais bien d’être privé de relation sociale et de contact avec la nature.



Le monde d'après est-il à nos portes ?

Depuis la fin du confinement, celles et ceux qui souhaitent surtout que rien ne change ont eu beau jeu de monter en épingle les masques jetés par terre, les détritus abandonnés, en accusant sans preuve les jeunes qui manifestent pour le climat. Ces comportements sont déplorables, mais heureusement anecdotiques, les déchets abandonnés sont insupportables mais ont toujours existé, en ville comme à la campagne, et c’est plutôt la culture du jetable qu’il faut interroger. Enfin, personne n’a jamais prétendu que le monde d’après serait une révolution soudaine et que l’ensemble de la population avait été touchée par la grâce.

Changer de vie ne se fait pas du jour au lendemain. Si jeter et trier est certes un premier pas, abandonner un emploi dans une entreprise polluante, décider d’aller se former au maraîchage ou s’installer à la campagne, ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère. Or, ce sont ces décisions-là qui vont compter. L’appel à volontariat pour travailler dans l’agriculture durant le confinement a eu un immense succès d’inscriptions, mais une réussite très limitée parce que la plupart des volontaires ont abandonné face à la difficulté de la tâche. Nous devons tous dés-apprendre la surconsommation, nous en libérer en retrouvant l’essentiel, malgré l’agression publicitaire. C’est un travail sur soi, énorme et courageux, on ne se libère pas de ses chaînes en un claquement de doigt.

Enfin, il faut rappeler que si les initiatives individuelles sont nécessaires, elles sont insuffisantes sans décision politique globale. Dans le plan de relance économique, par exemple, il y a plusieurs milliards de soutien aux secteurs de l’aviation et de l’automobile, mais à peine quelques millions pour le vélo et rien, RIEN, pour le ferroviaire. Tous les changements de vie ne pèseront pas lourd face aux reculs politiques. Pointer du doigt les erreurs du monde d’avant n’invalide en rien l’attente du monde d’après. Les vagues montent, celle des changements climatiques, mais aussi celle de l’envie de changement. Le monde d’après arrive. Il arrive doucement, trop doucement, mais il arrive, et l’argent n’y sera qu’un outil de lien et non plus un bien.