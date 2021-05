​Le musée Crozatier rouvre ces portes

Après plus de 6 mois de fermeture, le musée ponot accueillera de nouveau du public ce mercredi. Côté programme, plusieurs expositions sont décalées. On fait le point.

Tout est prêt au Musée Crozatier. Les derniers marquages au sol sont en place, les flacons de gel hydroalcoolique sont pleins, les œuvres n’attendent plus que le public. Les curieux sont de retour ce mercredi après plus de 6 mois d’absence. « Nous avons hâte de recevoir à nouveau nos visiteurs » souligne Maud Leyoudec la conservatrice.



Coup d’envoi de l’exposition Memento

Pour cette réouverture, le musée va présenter deux expositions temporaires. La plus attendue : Memento. Créée en lien avec le Fond Régional d’Art Contemporain d’Auvergne (FRAC), elle met en comparaison les œuvres du FRAC et du musée. Memento devait être dévoilée au public fin novembre, ce sera finalement mi-mai. Pendant la fermeture, le musée en a profité pour faire les derniers ajustements. Maud Leyoudec en dit un peu plus sur cette exposition.

Deuxième temps fort, une exposition dossier dédiée au travail du conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay. Les dentelières interprètent des œuvres d’Art Contemporain en dentelle. « Une exposition plus modeste » souligne la conservatrice qui se terminera « probablement à la fin de l’année 2021 ».



Un protocole sanitaire strict

C’est désormais la norme pour le musée depuis plus d’un an, pour cette réouverture un protocole sanitaire strict s'appliquera. Il a été détaillé par le Premier Ministre Jean Castex la semaine dernière. C’est 8m2 par visiteur dans un premier temps. Concrètement ça représente 375 personnes au même moment à l’intérieur du musée Crozatier. Pour Maud Leyoudec cette jauge n’est pas un frein : « nous allons pouvoir accueillir sereinement les personnes ». Par ailleurs, il n’y a pas besoin de réserver avant de venir au musée.



Un moment important

Après plusieurs semaines sans public, la réouverture du musée ponot est très attendue. Au plus fort de la crise, l’équipe du musée en a profité pour travailler sur les collections permanentes ou encore restaurer ou acquérir de nouvelles pièces. Ce nouveau départ est important surtout pour les échanges avec le public.

Dès ce mercredi le musée Crozatier sera ouvert au public tous les jours de 11 heures à 18 heures sauf le mardi. Le musée participe aussi au programme du Pays d'Art et d'Histoire, plusieurs visites sont proposées dans ce cadre. Pour d'informations, cliquez ici.