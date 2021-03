Le musée des Beaux-Arts de Dijon

LANCEMENT : Et son allait au musée ? La magie de la radio fait que l'on peut lancer ce genre d'invitation sans passer pour un mythomane. Et justement je vous invite dans le plus majestueux des musées de Bourgogne



DESANNONCE : En attendant de fouler les parquets du musée des Beaux-Arts de Dijon, vous pouvez vous rendre sur le site des musées de Dijon, beaux-arts.dijon.fr ou sur l'appli MBA dijon-nomad. Et si vous voulez d'ores et déjà découvrir les oeuvres évoquées dans cette carte postale, toutes figurent sur la page Facebook de Rcf en Bourgogne