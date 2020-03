Le Musée des canoniers sédentaires de Lille 3/5

Le Musée des canoniers sédentaires de Lille garde en son sein un pan de l’histoire souvent méconnu de l’histoire de la ville.

Qui plus est, il est installé dans un ancien couvent donné par le consul Bonaparte.

Avec Christophe Matisse, chargé des collections du Musée,et Benoit Brémont étudiant en histoire, nous allons traverser ces siècles d’histoire pour découvrir une confrérie toujours vivante, qui à coeur de maintenir et transmettre ce patrimoine mémoriel.

Ils nous expliquent dans ce 3ème épisode à quels sièges ont participé les canons du musée et le rôle des canoniers durant le siège de 1792.