Le Musée des canoniers sédentaires de Lille 4/5

On découvre l'histoire des canoniers, leur rôle auprès de la ville de Lille et la vie de la confrérie aujourd'hui.

Qui plus est, il est installé dans un ancien couvent donné par le consul Bonaparte.

Christophe Mathis, chargé des collections du Musée,et Benoit Brémond étudiant en histoire, nous présentent dans ce 4ème épisode les objets emblématiques du musée et des pièces fermées au grand public.