Le Musée des canoniers sédentaires de Lille 5/5

Le Musée des canoniers sédentaires de Lille garde en son sein un pan de l’histoire souvent méconnu de l’histoire de la ville : l'histoire des canoniers, leur rôle auprès de la ville de Lille et la vie de la confrérie aujourd'hui.

Qui plus est, il est installé dans un ancien couvent donné par le consul Bonaparte.

Christophe Mathis, chargé des collections du Musée,et Benoit Brémond étudiant en histoire, nous présentent dans ce 5ème épisode les projets de rénovation du musée et ses réserves avec des objets exceptionnels.