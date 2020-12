Le musée Marc Chagall à Nice : un témoignage de foi

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

Marc Chagall, biélorusse d'origine, a posé ses valises sur la Côte d'Azur aprés son exil aux États-Unis pendant la guerre.

Il finira sa vie à Saint-Paul-de-Vence où il fut trés inspiré par le message biblique.

L'artiste "a trouvé une part de lui-même dans la Bible".

Dans son oeuvre margistrale de 17 peintures bibliques, Marc Chagall souhaite véhiculer un message d'universalité et d'espérance.

"Je ne voyais pas la Bible, je la rêvais."

Visite avec Étienne Pépin du musée Marc Chagall de Nice.