Le nouveau carillon de Bergues

La visite du site permet de redécouvrir l’histoire de la Flandre et l’évangélisation par Saint Winoc, ses traditions et son carnaval, et surtout une vue imprenable sur le dunkerquois à 47 m de haut.

Mais pour découvrir le nouveau carillon et ses 50 cloches , ca se mérite.

C’est parti pour gravir les 206 marches, en s’arrêtant dans les différentes salles aménagées du beffroi, avec à nos côtés, Marc Bourel, premier adjoint au tourisme de la ville de Bergues.

Ce sera l'occasion aussi de découvrir le Musée du Mont de Piété, qui possède le plus grand tableau de Georges de la Tour, avec son directeur Patrick Décamps.