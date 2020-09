Le nouveau carillon de Bergues 1/5

Immortalisés avec le film Bienvenus chez les Chtis, Le beffroi et le carillon de Bergues ont rouvert leurs portes le 5 juillet dernier après plusieurs années de travaux.

La visite du site permet de redécouvrir l’histoire de la Flandre et l’évangélisation par Saint Winoc, ses traditions et son carnavale, et surtout une vue imprenable sur le dunkerquois à 47 m de haut.

Mais pour découvrir le nouveau carillon et ses 50 cloches , ca se mérite.

C’est parti pour gravir les 206 marches, en s’arrêtant dans les différentes salles aménagées du beffroi.

Avec à nos côtés, Marc Bourel, premier adjoint au tourisme de la ville de Bergues.