Le nouveau carillon de Bergues 4/5

Immortalisés avec le film Bienvenus chez les Chtis, Le beffroi et le carillon de Bergues ont rouvert leurs portes le 5 juillet dernier après plusieurs années de travaux.

La visite du site permet de redécouvrir l’histoire de la Flandre et l’évangélisation par Saint Winoc, ses traditions et son carnavale, et surtout une vue imprenable sur le dunkerquois à 47 m de haut.

Dans ce 4ème épisode, nous quittons le beffroi pour parcourir Bergues, qui a accueilli le tournage du film "Bienvenue chez les Ch'tis", et découvrir le Musée du mont de piété.