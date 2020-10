Le nouveau carillon de Bergues 5/5

Immortalisés avec le film Bienvenus chez les Chtis, Le beffroi et le carillon de Bergues ont rouvert leurs portes le 5 juillet dernier après plusieurs années de travaux.

La visite du site permet de redécouvrir l’histoire de la Flandre et l’évangélisation par Saint Winoc, ses traditions et son carnavale, et surtout une vue imprenable sur le dunkerquois à 47 m de haut.

Ce dernier épisode de notre exploration se termine au coeur du musée de Mont de piété de la ville de Bergues, qui expose des œuvres flamandes du 16 au 18ème siècle mais aussi un tableau de Georges de la tour. Son directeur Patrick Décamps nous présente sa collection de dessins anciens.