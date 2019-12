On croit tout avoir étudié sur Saint Martin, mais l'historiographie la plus récente nous ouvre de nouveaux champs sur les études martiiniennes, et qui sont encore peu explorés. C'est l'ambition de cet ouvrage, Le Nouveau Martin, qui présente une synthèse des thèmes d'études les plus récents sur ce sujet.

Pour en parler Tiphaine de Thoury reçoit Bruno Judic et Elisabeth Lorans de l'Université de Tours.