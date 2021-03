Le nouvel album de la jeune toulousaine Juline

Dès l'âge de 15 ans, JULiNE, connait la scène au cours d'une tournée d'été sur le plateau d'une radio nationale.

Après avoir sorti son premier album "Mademoiselle Encore" avec 11 titres inédits aux sonorités pop électro, et l'enregistrement de son second album dont la sortie a été reporté.. Juline et le chanteur londonien Jon Norris. ne se sont pas encore rencontrés mais pourtant leur premier duo commence à faire parler un peu partout. ce titre s'est "Un jour nouveau", deuxième extrait du prochain album très attendu de Juline.