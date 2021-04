Le parfum des souvenirs, le 3e et nouvel album de Aude Henneville

Artiste indépendante, Ignymontaine (Montigny-lès-Cormeilles ; Val

d’Oise - 95) Aude Henneville, à l'Automne 2020, a sorti son troisième et nouvel album intitulé « Le parfum des souvenirs ».

Elle ne se contente pas d’aborder l’enfance et ses souvenirs, l’amour, la perte de l’être aimé, le temps qui passe, l’écologie, la prostitution ou encore les agaçants donneurs de leçons ; elle leur donne vie, des émotions, du relief presque du goût, pour un peu on sentirait le parfum des fleurs car elle nous dépeint des histoires particulières.