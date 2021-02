Louise GLUCK, poétesse américaine, née en 1943 à New -York, a obtenu le prix Nobel de littérature en 2020 mais reste très peu connue en France car très peu traduite.

Heureusement, son recueil de poésies, «l’iris sauvage», écrit en 1992 fut

traduit en français par Oriane CELSE et nous permet de découvrir la beauté et la profondeur de cette poésie.



Voici «le passé» poème de ce recueil lu par Odile et qui clore cette semaine

poétique consacrée à cette grande poétesse.