Le patrimoine artistique et religieux d'Arlon s'expose au Musée Gaspar

Au centre d'Arlon, une maison de maître abrite les oeuvres de deux frères, arlonais et artistes, Jean et Charles Gaspard. Mais vous pourrez aussi y découvrir des pièces appartenant au patrimoine culturel et religieux de la région. Pour nous en parler, Laurent Verpoorten reçoit Valérie Peuckert, la directrice du Musée Gaspar.