Le peintre liégeois Armand Rassenfosse - Un dessin si particulier ...

Né le 6 août 1862 à Liège où il meurt le 28 janvier 1934, Armand Rassenfosse fut graveur, dessinateur, lithographe et peintre belge. Amus d'auguste donay et de Felicien rops, il mit au point des techniques originales de lithographie et développa une oeuvre originale qu'on ne peut rattacher aux grands courants picturaux de son époque, tels que le cubisme naissant. Pierre Loze, directeur scientifique de l'Association du Patrimoine Artistique, nous parle de cet artiste qui tient toute sa place dans l'histoire de la peinture de notre pays.