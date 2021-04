Le Petit Prince est l'œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Publié en 1943 à New York, c'est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit en quatre cent cinquante-sept langues et dialectes, le Petit Prince est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Un récit qui a captivé notre jeune lectrice Thérèse.