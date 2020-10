Le poids de la religion aux États-Unis

Les trois quarts des Américains se disent chrétiens, et parmi eux, de nombreux évangéliques charismatiques sont les plus fervents soutiens de Donald Trump. Quel poids ont-ils ? Comprenez-vous qu'une part importante des Églises évangéliques soutiennent l'actuel président des États-Unis ? Pour en parler, Véronique Alzieu et Melchior Gormand reçoivent le jésuite, fin connaisseur de la société américaine, Pierre de Charentenay et l'historienne Blandine Chelini-Pont, dans le cadre de la Semaine américaine sur RCF.

LA SEMAINE AMÉRICAINE SUR RCF - À l’approche des élections américaines, RCF se met aux couleurs des États-Unis pendant une semaine. Du 26 octobre au 1er novembre, nous vous proposons une programmation spéciale pour bien comprendre les enjeux politiques de cette élection, avec de nombreux magazines sur la société américaine, la place qu'elle accorde aux religions et ses préoccupations environnementales.

les évangéliques, un fervent soutien à donald Trump

"Je suis convaincu que Dieu est de notre côté", déclarait Donald Trump en janvier dernier lors d'un meeting en Floride. Des mots directement adressés aux évangéliques, car leur soutien lui est essentiel. En 2016, leur vote s'était très majoritairement porté sur le milliardaire, et depuis, Donald Trump n'a cessé de donner des gages à cet électorat essentiellement blanc et très conservateur. Le dernier en date, et un des plus marquants, étant l'arrivée à la Cour suprême de la juge Amy Coney Barrett. Une femme soutenue par la droite religieuse.

quelques voix dissonantes

Mais la situation n'est peut-être pas si simple. Parmi cet électorat a priori acquis, il y a aussi des voix dissonantes qui se font entendre. Ainsi l'édito au vitriol publié il y a presque un an par Mark Galli dans le magazine évangélique Christianity Today. On peut donc s'interroger sur la façon dont le poids de cet électorat va peser sur le scrutin du 3 novembre, et favoriser ou pas la réélection de Donald Trump.