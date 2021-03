Le Pony Express (4)

D'Est en Ouest, le voyage en diligence dure 25 jours ! La question se pose aussitôt des communications entre l'Est urbanisé, déjà voué au chemin de fer, et l'Ouest encore sauvage aux pistes à peine tracées. Premier trajet du Pony Express en avril 1860.

Le bus de Coast to Coast vous embarque dans l'histoire de cette aventure durant laquelle nous écouterons : Elvis Presley, Jon Pardi, le bluegrass band Special Concensus, Steve Lucky and his Rhumba Bums, le duo One More Girls, et en fin de bande son, le blues de Dave Myers !