Le Pouzin improvise à nouveau !

Depuis 2016, la communauté d'agglomérations "Privas Centre Ardèche" organise deux soirées événement placées sous le signe du théatre d'improvisation, avec deux matchs amicaux internationaux. Cette année, rendez-vous les 21 et 22 février à l'espace Jean Gilly, on en parle avec le directeur artistique et arbitre de ces rencontres, Emmanuel Gaillard.