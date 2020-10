Le projet ambitieux de la bourguignonne Annhnna

Cette artiste atypique ne sort pas un album sans avoir réfléchi à une oeuvre plus grande. Annhnna sort en 2016 son recueil poétique L’élan vital, l’écosystème bio-mélodique élémentaire. Elle y raconte un voyage intérieur, à travers le temps : Il est temps, Il est enfantin, Il est temps décalage, Il est temps-espace, Il est tant π et Il est en vie. Tous ces chapitres sont des albums en devenir et regroupent en tout 68 chansons.Naturellement, elle travaille sur ses futurs albums dont Il est environnement à paraitre en 2020. Sur www.annhnna.com on peut suivre l’état d’avancement de l’oeuvre L’élan vital chanson par chanson.