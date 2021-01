Le Puy-en-Velay, capitale du chemin de Saint-Jacques.

Suivez le guide fait étape en région Auvergne-Rhône-Alpes, au Puy-en-Velay, la capitale historique de l'ancienne province du Velay et préfecture du département de Haute-Loire, nous sommes au centre du département à 628 mètres d'altitude.

C'est le point de départ de la Via Podiensis, l'un des quatre chemins de Compostelle français.

Quatre rencontres dans ce premier suivez le guide au Puy en Velay, Jean, membre de l'association St-Jacques qui organise l'accueil des pélerins au Camino juste à côté de la cathédrale Notre-Dame du Puy, Patrick enregistré la veille de son départ, Pascale Suc, le restaurant Entrez les artistes et Robert Dubois, guide conférencier.