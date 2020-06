Le quatuor Debussy, de la fête de la musique à Cordes en ballades

Avec Christophe Collette, violoniste et directeur artistique.

Le Quatuor Debussy a toujours inventé des nouvelles relations entre la musique et les autres arts, ou entre les musiciens et les publics les plus empêchés. Christophe Collette nous raconte la collaboration du Quatuor Debussy avec les chanteuses Keren Ann ou Yael Naïm, et comment ils vont pouvoir jouer de la musique dans les cours d'immeubles pour que les gens puissent l'écouter sans avoir à descendre de chez eux. En maintenant une version itinérante de leur festival "Cordes en ballade" dans les villages d'Ardèche.

En attendant leur prochaine création avec Guy Cassiers aux Nuits de Fourvière en 2021 autour de leur compositeur fétiche : Chostakovitch !