Le récital musical et poétique : "Un chant mystérieux tombe des astres d'or"

Interview avec Géraldine Helmlinger-Manchinelli (violoniste), Julien Costagliola (texte et tambour) et Elisabeth Ciréfice (mise en espace du spectacle) à l'occasion de la première du récital musical et poétique "Un chant mystérieux tombe des astres d'or" (Rimbaud Ophélie) donné le dimanche 6 juin à la Maison de la poésie.