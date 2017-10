Images, tweets, mises en scène et même hologramme. Jusqu'où ira le règne de la com en politique? Pour l'historien Arnaud Benedetti, on arriverait au bout d'un système sous la pression d'internet. Il signe "La fin de la com" (éd. du Cerf), où il retrace l'histoire de la communication politique. Une façon aussi de nous mettre en garde: "On peut avoir les instruments de communication les plus performants, la question de la communication, qui est la question de la relation à l'autre, reste entière."



Pourquoi "la fin de la com" en politique?

Jusqu'à présent, la stratégie de communication d'un politique pouvait reposer sur des intermédiaires - médias notamment. Aujourd'hui, on peut se passer des leaders d'opinions, et via les réseaux sociaux devenir soi-même leader d'opinion. "Nous assistons vraisemblablement à une transformation des métiers de la communication et du rapport des politiques à la communication."

La communication politique, "depuis la nuit des temps"

Le général De Gaulle, Napoléon, Louis XIV et même Jules César. "Les princes, les rois ont toujours souhaité mettre en scène le pouvoir, le scénariser." Ainsi Napoléon a-t-il utilisé la presse pour faire connaître ses exploits en Italie. "Il a inventé le plan média d'une certaine manière". À la fin du XVIIIè siècle l'émergence de la presse et d'une opinion publique a rendu nécessaire l"exercice pédagogique d'explication" qu'est la communication politique.



peopolisation de la vie politique

C'est à l'Américain Albert Lasker (1880-1952) que l'on doit l'idée d'appliquer à la communication politique les méthodes du marketing de masse. Méthodes importées dans les années 60 en France par Michel Bongrand (1921-2014). "Depuis, les politiques sont accompagnés de conseillers, à l'origine des publicitaires, dont l'influence aujourd'hui a tendance à baisser." Aujourd'hui, les conseillers en communication politique sont souvent d'anciens politiques ou hauts fonctionnaires.

communication politique: sommes-nous des "hommes propagandés"?

Depuis la création de CNN en 1980, on est passé d'une information scandée par des rendez-vous quotidiens à une information délivrée en permanence. Et avec internet, les canaux d'information sont mutiples. "Chacun peut devenir producteur d'info, accélérateur de rumeur ou de désinformation." Les politiques se voient contraints de s'exprimer "sur tout, tout le temps et parfois sur n'importe quoi". Tout en s'efforçant de ne pas se contredire: internet garde en mémoire la moindre déclaration, tweet ou vidéo. Et peut donc s'utiliser comme un instrument de contrôle.

"On est dans des sociétés où chacun est en capacité de décrypter les techniques de communication, de déchiffrer ce qu'il y a derrière." En quelque sorte, "on devient tous des experts de la com": exerçons-nous pour autant notre regard critique? Si les vieilles techniques de communication sont mises à mal par les nouveaux outils, reste que nous vivons de plus en plus dans l'image. Et que nous devenons comme l'avait prophétisé Jacques Ellul (1912-1994), des "hommes propagandés". C'est-à-dire vivant "essentiellement dans l'instant" avec "peu d'inquiétudes métaphysiques".