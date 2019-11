Le Reims gaulois

Reims a une très longue histoire. Les archéologues y ont découvert des traces d’occupation humaine datant du néolithique, puis de la période gauloise ancienne. Mais il s’agissait de petites installations composées de quelques maisons. Par contre, vers 200 av-JC une tribu gauloise, les Rèmes, installe sur la rive droite de la Vesle une véritable agglomération. Comme il s’agit d’une zone marécageuse, le site est difficile à franchir ce qui est un atout pour sa défense. En outre, c’est un carrefour qui ouvre au nord sur la vallée de l’Aisne, au sud sur la Bourgogne et la vallée du Rhône, à l’ouest sur la vallée de la Marne et à l’est sur les Ardennes. La première fonction de cette agglomération est commerciale, d’où son nom gaulois de Durocorter qui signifie marché enclos que les Romains latiniseront sous la forme Durocortorum. La ville est à la fois un lieu d’échanges locaux mais aussi le point de départ d’un commerce plus lointain. Est aussi présent un artisanat, essentiellement de la métallurgie, de la poterie et du textile. Les maisons de cette ville gauloise sont construites en matériaux légers, tels que le bois et la terre. Elles sont généralement entourées de jardins Vers 80 av-JC on entoure Durocorter d’une enceinte, ce qui en fait un oppidum, c’està-dire une ville fortifiée. Cette enceinte est précédée d’un fossé de 8 à 10 m de profondeur. La partie en élévation de la fortification consiste en une levée de terre, large d’au moins 15 mètres à la base et qui fait une dizaine de mètres de hauteur. L’ensemble est couronné d’une palissade de bois avec un chemin de ronde. Il existe quatre portes, probablement en pierre et en poutrage de bois. Le périmètre de ce rempart délimite une surface de 90 hectares ce qui est considérable pour une ville gauloise. La fondation de cet oppidum marque la véritable naissance de Reims dont les principaux axes ont survécu à toutes les phases d’évolution de l’agglomération. La ville devient une sorte de capitale de la tribu des Rèmes. Lors de la guerre des Gaules, les Rèmes font partie tribus des gauloises qui nouent une alliance avec les Romains. Cette alliance permet à César de mener avec succès sa campagne en Belgique. Il vient deux fois à Durocortorum, en 57 av-JC et en 53 avJC où il y convoque l’assemblée des Gaules. Cette alliance avec les romains est à l’origine du développement de la ville.





