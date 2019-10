le Sculpteur sur bronze jean DELCOURT

jean Delcourt travaille le bronze a cire perdue et de ses 30 ans de creation surgissent la legereté de l'etre, l'epure de l'alliance bronze-bois, patine par les secrets de son passé d'ingenieur globe-trotter.

Sa joie est communicative et inonde ses sujets d'une innocence retrouvée.

On peut retrouver ses expos dans ses ateliers de tallard et de belgique

http://www.art-et-bronze.eu/