Le silence d'Isra, d'Etaf Rum

Quand Isra quitte la Palestine, toute jeune mariée, pour l'Amérique, elle imagine que la liberté va s'offrir à elle. Mais la réalité va anéantir son rêve. Dix-huit années plus tard, sa fille Deya y réussira.



C'est le roman que Claire Roux et Emma Savel de la Librairie Lune et l'autre de Saint-Etienne vont nous présenter. Le silence d'Isra de Etaf Rum a été publié en janvier 2020 aux éditions de l' Observatoire.