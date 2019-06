Le sondage "vote blanc" des femmes et l'arrivée de la première guerre

Un moment important de l'histoire du féminisme est le grand mouvement du "vote blanc" proposé à la base comme un sondage pour savoir si les femmes désiraient voter ou non. Un mouvement qui a rencontré un franc succès et donné un nouvel élan au féminisme. Séverine y participe avec engouement. L'enthousiasme va-t-il cependant durer longtemps ? Une guerre s'annonce et les questions féministes sont éclipsées. Voici ce que vous verrez en détail dans votre chronique "L'histoire de la presse écrite" !