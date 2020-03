"Le souterrain au trésor", une nouvelle de Richard Lueil

Entretien avec Richard Lueil qui a signé la nouvelle "Le souterrain au trésor", parue en 2018 aux éditions Le Lys et le Lin. Une double histoire parallèle qui sent bon les chemins creux du bocage cerizéen, et qui met en scène un groupe d'amis dans une quête haletante, et un vétéran de 1793 errant mysterieusement autour de Cirières et de Cerizay en 1812.