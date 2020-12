Le Théâtre de l'Asphodèle présente : "Quelque chose de Noël"

En soutien au Théâtre de l'Asphodèle qui a été contraint d'annuler la représentation de son spectacle "Quelque chose de Noël", RCF Isère a invité les deux comédiens Jean-Louis et Jean-Marc Chapelet à proposer des extraits de ce spectacle, avec des lectures de textes européens et américains des XIXè et XXè siècles...

Vous entendrez aujourd'hui :

- "Histoire de ma vie" de Georges Sand, texte de 1855, l'un des tous premiers où est employé le nom "Père Noël"

- "Conte de Noël" d'Alphonse Allais, un texte de la fin du XIXè à l'humour grinçant, sur l'aspect commercial de Noël

- Et "Noël" de René Guy Cadou dont on commémore cette année le 100è anniversaire de sa naissance.